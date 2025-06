I vestiti sul marciapiede le urla dalla finestra e il pestaggio alla fidanzata | passante salva una donna dall’agguato del compagno

In un quartiere di Parma, una scena drammatica si è svolta sotto gli occhi increduli dei passanti: vestiti abbandonati sul marciapiede, urla dalla finestra e un violento pestaggio. Solo grazie a un coraggioso passante, che ha salvato una donna dall'agguato del partner, è scattato l'intervento delle forze dell'ordine. I Carabinieri hanno arrestato un uomo di 43 anni. La vicenda, ancora in evoluzione, mette in luce l’importanza del senso civico e della tutela delle vittime.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, hanno arrestato un 43enne straniero che, all'esito degli accertamenti e delle verifiche svolte, è ritenuto il presunto responsabile di lesioni aggravate ai della fidanzata. Erano le 9 circa di giovedì 19 giugno, quando un.

