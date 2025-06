I tracciati della pista ciclabile di via Corridoni non condivisi con i comitati di quartiere

L’amministrazione ha annunciato i lavori e i tracciati delle nuove piste ciclabili di via Corridoni, ma senza coinvolgere i comitati di quartiere interessati. Questa mancanza di confronto ha generato indignazione e preoccupazioni tra i residenti, che chiedono maggiore trasparenza e partecipazione nel processo decisionale. È fondamentale ascoltare le esigenze della comunità per garantire un progetto condiviso e funzionante, perché il vero successo si costruisce insieme.

