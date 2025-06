I Thunder vincono il titolo | festa per le strade di Oklahoma City

Un trionfo storico che ha fatto esplodere di gioia le strade di Oklahoma City: i Thunder conquistano il loro primo titolo NBA, un successo che resterà scritto nella leggenda sportiva della città. Mentre migliaia di tifosi festeggiano in strada, non si può che sentirsi parte di un momento indimenticabile, simbolo di passione e determinazione. La vittoria, infatti, non è solo un trofeo, ma il trionfo di una comunità intera.

(LaPresse) Gli Oklahoma City Thunder sono i nuovi campioni Nba. In gara 7 delle Finals hanno battuto gli Indiana Pacers per 103-91, chiudendo la serie sul 4-3. L'Mvp Shai Gilgeous-Alexander ha trascinato la squadra con 29 punti e 12 assist, mentre Jalen Williams ne ha aggiunti 21. Per Oklahoma è il primo titolo della loro storia iniziata nel 2008 con il trasferimento da Seattle. Migliaia di tifosi si sono riversati fuori dal palazzetto, il Paycom Center, e per le strade della città per festeggiare il prestigioso titolo del basket americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Thunder vincono il titolo: festa per le strade di Oklahoma City

