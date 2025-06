I Sonetti romagnoli del poeta Olindo Guerrini prendono vita nella mostra fotografica al Chiostro di San Mercuriale

Immergetevi nell’incanto dei Sonetti Romagnoli di Olindo Guerrini, ora rivisitati attraverso una suggestiva mostra fotografica al Chiostro di San Mercuriale. Mercoledì 25 giugno, la sala si apre per accogliere "A scat lèbar", un tributo visivo alla poetica e alla cultura romagnola, riproposto in occasione del centenario della scomparsa di Guerrini. Un’occasione unica per scoprire, attraverso immagini e parole, il cuore pulsante di questa tradizione.

Mercoledì 25 giugno nella sala del chiostro di San Mercuriale viene resa visitabile la mostra fotografica "A scat lèbar", riproposizione di un'esposizione promossa nel 2016 dal Foto Cine Club Forlì in occasione del centenario della morte del poeta Olindo Guerrini.

