I sindacati chiedono di bloccare i cantieri e le cave quando fa troppo caldo

In un momento in cui le temperature record mettono a dura prova lavoratori e imprese, i sindacati di Regione Lombardia lanciano un appello: bloccare i cantieri e le cave oltre i 35°C per tutelare la salute e la vita. Un'iniziativa che mira a prevenire tragedie simili a quella di lunedì mattina, sottolineando la necessità di intervenire immediatamente. La salute dei lavoratori deve sempre essere prioritaria e questa proposta potrebbe segnare una svolta decisiva.

Bloccare i cantieri quando il caldo la fa da padrone e il termometro supera i 35 gradi. È quanto chiedono a Regione Lombardia i sindacati confederali, proponendo un'ordinanza regionale in tal senso per prevenire i malori e i morti sul lavoro a causa del caldo, dopo che lunedì mattina sono morti.

