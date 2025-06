I robotaxi di Tesla sono arrivati ma non viaggiano ancora da soli | cosa c'è a bordo

Le strade di Austin accolgono con entusiasmo i robotaxi di Tesla, simbolo di una mobilità rivoluzionaria. Sebbene i primi test con i passeggeri siano stati positivi, le auto di Elon Musk non sono ancora completamente autonome in città. È un passo importante verso il futuro della guida senza conducente, ma ci sono ancora sfide da superare prima di vedere queste vetture muoversi in totale autonomia. Continuiamo a seguire questa evoluzione che potrebbe cambiare il nostro modo di spostarci.

Tesla ha inaugurato il suo servizio di robotaxi ad Austin, i primi test con i passeggeri sono stati incoraggianti, eppure l'auto di Elon Musk è ancora lontana dalla guida autonoma in città. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tesla lancia i robotaxi ad Austin: per Musk una scommessa da mille miliardi

Tesla avvierà oggi il suo servizio di robotaxi a partire da Austin, in Texas. Questo lancio avviene subito dopo che Elon Musk ha deciso di tornare a focalizzarsi sulle sue iniziative imprenditoriali, dopo un periodo controverso nell'amministrazi...

