I residenti | Traffico intenso e alta velocità rivogliamo il tutor

I residenti della SS Cassia Sud e Colle Malamerenda si trovano di fronte a un problema cruciale: il ritiro dei tutor, strumenti fondamentali per il controllo della velocità e la sicurezza stradale. Con un traffico intenso e veicoli a alta velocità, la loro preoccupazione cresce, poiché questa decisione mette a rischio la serenità e la sicurezza di chi vive e circola in zona. È giunto il momento di ascoltare la loro voce e trovare una soluzione condivisa.

Lo spegnimento dei tutor non omologati deciso dall’amministrazione comunale diventa un caso. Un gruppo di cittadini della Ss Cassia Sud e Colle Malamerenda ha scritto infatti una lettera per "portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni la forte preoccupazione in merito alla rimozione del sistema" di controllo della velocità dei veicoli in transito nella zona. "Il tratto stradale in oggetto è da tempo considerato altamente pericoloso a causa dell’intenso traffico veicolare, delle velocità elevate e della totale assenza di marciapiedi, che mette quotidianamente a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti – evidenziano i residenti nella zona –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I residenti: "Traffico intenso e alta velocità, rivogliamo il tutor"

In questa notizia si parla di: velocità - traffico - intenso - tutor

Donna cammina vicino ai binari dell’alta velocità a Firenze: traffico in tilt, ritardi di oltre un’ora - Incidente a Firenze: il traffico ferroviario è andato in tilt a causa di una donna avvistata vicino ai binari dell'Alta Velocità.

I residenti: Traffico intenso e alta velocità, rivogliamo il tutor; È in funzione il nuovo tutor 3.0: cos'è, dove si trova e come funziona; Tutor 3.0: come funzionano e in quali autostrade sono attivi.