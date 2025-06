i propal ormai hanno colonizzato i pride esposto al prefetto di roma sui soldi da gualtieri

La disputa attorno al Pride di Roma si infittisce, con i propal che sembrano aver preso il sopravvento sulle cronache cittadine. Fabrizio Santori, capogruppo in Assemblea capitolina, chiede chiarezza sull’evento, definendolo una manifestazione fortemente politicizzata e ideologica, finanziata con 80.000 euro pubblici. La vicenda solleva dubbi sulla gestione dei fondi e sulla trasparenza delle decisioni amministrative: quali implicazioni avrà questa controversia per la città ?

Non si placa la vicenda del Pride di Roma che Il Tempo ha sollevato e ora la Lega scrive al prefetto. È Fabrizio Santori, in qualità di capogruppo in Assemblea capitolina a chiedere chiarezza parlando dell'evento come di una manifestazione «di forte connotazione politica e ideologica, organizzato dal Circolo Mario Mieli, al quale l'Amministrazione capitolina ha concesso un contributo pubblico pari a 80.000 euro, erogato tramite la società partecipata Zètema». Santori sottolinea come il sindaco Roberto Gualtieri abbia «partecipato attivamente sfilando su uno dei carri del corteo, indossando la fascia tricolore, simbolo dello Stato e della rappresentanza istituzionale della comunità cittadina».