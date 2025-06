I pronostici di lunedì 23 giugno | Mondiale per Club

Lunedì 23 giugno segna l’ultima emozionante giornata della fase a gironi del Mondiale per club, con partite decisive e sorprese inaspettate. I pronostici di questa giornata sono fondamentali per scoprire quali squadre avanzeranno agli ottavi e quali dovranno lasciare spazio alle sorprese. Scopriamo insieme le chance più probabili e i possibili colpi di scena di questa attesa conclusione dei gruppi A e B.

I pronostici di lunedì 23 giugno, inizia l'ultima giornata della fase a gironi: in arrivo i verdetti dei gruppi A e B Inizia l'ultima giornata della fase a gironi, con le partite dei singoli gruppi che verranno giocate in contemporanea. Alle 21:00 tocca al gruppo B dove al PSG sconfitto a sorpresa nell'ultimo turno basterà comunque battere Seattle per dormire sonni tranquilli ottenendo il passaggio agli ottavi di finale. Chi rischia grosso è invece l' Atletico Madrid, che in caso di scontata vittoria del PSG su Seattle, per qualificarsi agli ottavi di finale ha bisogno non solo di vincere, ma di farlo con almeno tre gol di scarto.

