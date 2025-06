I PasdIRAN all' italiana La sinistra condanna l' asse del male Netanyahu-Trump

L'Italia si sveglia con un nuovo scenario geopolitico: sinistra e destra condannano l'asse Netanyahu-Trump, il cosiddetto "asse del male" che sembra completare il puzzle di una strategia internazionale inquietante. Con un tocco di cinismo interno, si svela chi sono i veri pacifisti e chi invece alimenta l'escalation globale. A poche ore dal giudizio di Giuseppe Conte, il quadro si fa ancora più complesso, lasciando intendere che la politica italiana non può più ignorare questi giochi di potere.

L'ultimo tassello che mancava per completare il puzzle. Il ricongiungimento di una sorta di nuovo "asse del male": Bibi Netanyahu e Donald Trump. Con una spruzzata di cinismo ad uso interno: ora sarà chiaro chi sono i nuovi pacifisti, basta con le mezze misure. A buon intenditore (il Nazareno), poche parole. Sono servite poche ore a Giuseppe Conte per giudicare l'operazione "martello di mezzanotte" ed incastrarla nell'escalation che il M5S aveva già in programma per la settimana che si apre. A partire dal controvertice Nato all'Aja, con una miriade di gruppi e gruppuscoli di estrema sinistra, che si ritroveranno in una sala del Parlamento olandese per un'adunata contro le spese militari.

Iran: Netanyahu, Trump si è assunto incarico di espellere il male dal mondo - In un contesto di tensione globale, il recente gesto di Benjamin Netanyahu al Muro Occidentale di Gerusalemme evidenzia le complexità delle relazioni internazionali e la speranza di una risoluzione pacifica.

Stamattina non vi sentite più sicuri sapendo che a salvaguardia dei valori dell Occidente, contro l’asse del male, ci sono: #Netanyahu #Trump #Zelensky #vonderLeyen ? Vai su X

Dopo l'attacco Usa all'Iran, il presidente Trump ha detto di aver fatto un “lavoro di squadra” con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che in un videomessaggio si è congratulato per una “decisione coraggiosa che cambierà la storia”. I due leader si sono s Vai su Facebook

Netanyahu prega per Trump al Muro del Pianto: agito per scacciare male - Il primo ministro Benyamin Netanyahu ha pregato al Muro del Pianto a Gerusalemme per "il successo della continuazione della guerra contro l'Iran e per la salute del presidente degli Stati Uniti Donald ... Da tg24.sky.it