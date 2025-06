I Nu Genea tornano con l’inedito Sciallà brano che sa di estate e libertà

I Nu Genea tornano, a distanza di tre anni, con l’inedito "Sciallà", un brano che cattura l’essenza dell’estate, della libertà e del ritmo. Dopo aver fatto ballare il mondo intero con il loro tour e il loro successo "Bar Mediterraneo," certificato Disco D’Oro, questo nuovo singolo promette di diventare la colonna sonora dei momenti più spensierati. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle vibrazioni uniche dei Nu Genea.

I Nu Genea tornano, a distanza di tre anni, con un brano inedito che sa di libertà, leggerezza e sapore d'estate dal titolo Sciallà. Dopo aver fatto ballare mezzo mondo con il loro tour e con le vibrazioni magnetiche del loro ultimo lavoro Bar Mediterraneo (certificato Disco D'oro), i Nu Genea tornano, a distanza di tre anni, con un brano inedito che sa di libertà, leggerezza e sapore d'estate: Sciallà (NG Records) disponibile da venerdì 27 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio. Sciallà, che in napoletano è un invito a vivere senza pressioni – mollami, non starmi addosso – è un'espressione popolare, diretta, liberatoria.