I Nomadi in concerto a Sant' Anna d' Alfaedo

Preparati a vivere una serata indimenticabile con i Nomadi a Sant'Anna d'Alfaedo! Il 12 luglio 2025, presso l'area della ex base NATO, la band rock italiana più amata accenderà il palco alle ore 21.30, regalando emozioni e grandi successi. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica dal vivo, che promette di lasciare il segno. Non perdere questa occasione unica di ascoltare i Nomadi in un’atmosfera speciale!

Concerto de I Nomadi a Sant'Anna d'Alfaedo presso l'area della ex base Nato. Appuntamento il 12 luglio 2025 alle ore 21.30. EX BASE NATO VIA BAITA DEI FIORI SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) INIZIO CONCERTO ORE 21.30 APERTURA DEI CANCELLI ORE 18 BIGLIETTO: UNICO, IN PIEDI 33 euro (Con D.P.

