i ladri fanno irruzione in casa mentre i proprietari dormono

Questa notte verso le 4 i ladri sono entrati in azione nella tranquilla villetta di San Possidonio, rubando portafoglio e auto mentre la famiglia dormiva. Un episodio che scuote la sicurezza di una comunità già provata da questo raid notturno. La vittima, Samuele Gilioli, e tutti noi ci chiediamo come proteggere meglio le nostre case da simili minacce. È il momento di rafforzare le misure di sicurezza e restare vigili.

Raid notturno, alle quattro di domenica mattina, nella villetta di Samuele Gilioli a San Possidonio, in via Matteotti. I ladri si sono introdotti in casa mentre la famiglia dormiva e oltre a un portafoglio hanno rubato anche l'auto della moglie. La notizia è stata data dal noto venditore di pneumatici, che da decenni svolge la sua attività in via Di Vittorio a Concordia, con un post pubblicato sui social: "Questa notte verso le 4 i ladri sono entrati in casa. Oltre al poco contante hanno preso le chiavi della macchina e rubato anche quella. Se qualcuno la vedesse in giro è una Volkswagen Passat, colore grigio topo, targata DK933TD ".