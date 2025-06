I giudici internazionali del concorso Communities in Bloom in visita a Bellaria | tappa verso la finale in Canada

Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere con orgoglio i giudici internazionali di "Communities in Bloom", Alain Cappelle e Anthony O’Neill, fino al 26 giugno. Questa visita, fondamenta nel percorso verso le finali in Canada, offre un’opportunità unica per mettere in luce la bellezza e l’impegno della nostra comunità. È un momento di grande emozione e riconoscimento, che dimostra quanto il nostro quartiere sia un esempio di eccellenza e collaborazione.

Bellaria Igea Marina ospita fino al 26 giugno i giudici internazionali del concorso "Communities in Bloom", Alain Cappelle e Anthony O’Neill. La visita, organizzata in vista delle fasi finali del concorso che si terranno in ottobre in Canada, rappresenta un momento importante per mostrare quanto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - I giudici internazionali del concorso "Communities in Bloom" in visita a Bellaria: tappa verso la finale in Canada

In questa notizia si parla di: concorso - giudici - internazionali - communities

Amadeus accende le stelle dei più grandi cantanti internazionali e italiani: come funziona il nuovo show “Like a Star” e chi sono i tre giudici - Amadeus riaccende il palcoscenico con "Like a Star", un nuovo entusiasmante show in prima serata su Nove, a partire dal 14 maggio.

Occhi internazionali su Bellaria Igea Marina: i giudici di Communities in bloom questa settimana in città; Comuni fioriti, Bellaria sarà il volto dell’Italia alla finalissima; Limone sul Garda vince il concorso internazionale Communities in Bloom.

Communities in Bloom, a Sorradile la commissione internazionale - Ora il 27, 28 e 29 luglio i giudici della commissione internazionale valuteranno a Sorradile il percorso fatto dalla comunità su ... Segnala unionesarda.it

Concorso straordinario per i giudici, è scontro tra Nordio e l’Anm - Sono andati lì per questo i giudici dell’Anm, per sapere se è vero o falso il tentativo di “violare palesemente la Costituzione” che richiede un concorso ordinario. Si legge su repubblica.it