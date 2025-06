I Fantastici Quattro | Gli Inizi una nuova clip annuncia l’arrivo del trailer finale

Preparatevi a scoprire il mondo dei Fantastici Quattro come mai prima d'ora: Marvel Studios ha annunciato che il trailer finale de I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà online questo mercoledì, accompagnato da una breve, ma imperdibile, clip con Johnny Storm e la Cosa. L’attesa sta per finire: non perdete questa anteprima esclusiva che promette di svelare nuovi segreti e emozioni!

Marvel Studios ha annunciato che il trailer finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà disponibile entro la fine della settimana, con una breve nuova clip con Johnny Storm e la Cosa. Marvel Studios ha annunciato che il trailer finale di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sarà pubblicato online questo mercoledì, e abbiamo una nuova clip (molto) breve con Johnny Storm ( Joseph Quinn ) e la Cosa ( Ebon Moss-Bachrach ). In quello che presumiamo essere un filmato di pochi secondi del prossimo trailer, vediamo Johnny chiedere al suo scontroso compagno di squadra che ore sono. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

