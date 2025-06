I Duostile in concerto in occasione della Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze

Ogni anno, il 26 giugno, le note si uniscono per sensibilizzare e unire: torna il concerto di Emilia Romagna Concerti in occasione della Giornata mondiale contro droghe e dipendenze. Un evento speciale che trasforma il cortile del Re di Girgenti in un palcoscenico di speranza, musica e solidarietĂ , invitando tutti a riflettere su un tema cruciale. Non mancate a questa celebrazione di vita e consapevolezza, un momento di grande impatto e coinvolgimento sociale.

Ritorna come ogni anno l'appuntamento con il concerto per la Giornata mondiale contro le droghe e le dipendenze organizzato da Emilia Romagna Concerti. ll concerto si tiene il 26 giugno presso il cortile esterno del Re di Girgenti, uno dei luoghi piĂą significativi di Ravenna, la casa di.

