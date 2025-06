I due incendi all' Arenella chiesto consiglio straordinario | Il quartiere vive un profondo senso di insicurezza

Il quartiere Arenella si trova ad affrontare un momento di grande preoccupazione dopo i recenti incendi che hanno segnato profondamente la comunità. I consiglieri Giovanni Galioto e Simone Aiello hanno chiesto con urgenza un consiglio straordinario per trovare insieme soluzioni efficaci e rassicurare i cittadini. La riunione, prevista in piazza Tonnara, rappresenta un passo importante per ricostruire fiducia e sicurezza nel cuore della borgata marinara.

I consiglieri della settima circoscrizione, Giovanni Galioto e Simone Aiello, hanno presentato una formale richiesta al presidente della circoscrizione, Giuseppe Fiore, per la convocazione urgente di un consiglio straordinario da tenersi in piazza Tonnara, cuore della borgata marinara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - I due incendi all'Arenella, chiesto consiglio straordinario: "Il quartiere vive un profondo senso di insicurezza"

In questa notizia si parla di: consiglio - straordinario - incendi - arenella

Il supermercato al posto della biblioteca, Russo (Pd): "Chiederò un Consiglio straordinario, bisogna intervenire" - Il progetto di trasformare la biblioteca regionale in un supermercato solleva un acceso dibattito politico a Pieve di Cento.

Puglia, 27 aprile Consiglio regionale straordinario - Sarà convocato lunedì 27 aprile il Consiglio regionale straordinario e monotematico sull'emergenza xylella, allargato alla partecipazione del commissario Giuseppe Silletti, al professor Donato ... ansa.it scrive

Incendi: Draghi, “ristori per persone e imprese colpite” e “un piano straordinario di rimboschimento e messa in sicurezza del territorio” - Lo ha assicurato il presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, che ieri ha chiamato al telefono ... Come scrive agensir.it