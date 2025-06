I contrasti tra Meloni e Schlein sul possibile ruolo dell’Italia nel conflitto iraniano

i contrasti tra Meloni e Schlein sul ruolo dell’Italia nel conflitto iraniano. Due leader, due prospettive, ma un obiettivo comune: fermare la spirale di violenza e aprire varchi diplomatici. La telefonata di ieri ha messo in luce come, nonostante differenze, il desiderio di un dialogo costruttivo prevalga. Meloni ha già iniziato a sondare le possibilità internazionali, attivandosi per un futuro più stabile. E ora, ci chiediamo: quale strada prenderà l’Italia?

Ci sono due livelli nella discussione tra Giorgia Meloni e Elly Schlein che ieri si sono sentite in una lunga telefonata condividendo l’allarme per la situazione post-intervento americano nella guerra tra Israele e Iran. Il primo livello è quello dell’accordo sulla necessità che prima possibile cessino i bombardamenti e si possa riaprire un confronto negoziale. La premier ieri ha sentito mezzo mondo per capire se esista qualche spiraglio. E ha allertato tutti i soggetti preposti a prevenire qualunque azione ostile verso il nostro Paese: sono ventinovemila i siti da tenere sotto controllo. Dunque, convergenza sull’obiettivo condiviso della famosa de-escalation, per la verità in queste ore nulla più di un miraggio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - I contrasti tra Meloni e Schlein sul possibile ruolo dell’Italia nel conflitto iraniano

In questa notizia si parla di: meloni - schlein - possibile - contrasti

Ucraina, Meloni rivendica sostegno a Kiev: domenica possibile incontro con Carney e Merz - La premier Meloni ribadisce il sostegno dell'Italia a Kiev, in vista di un possibile incontro con i leader Carney e Merz.

Elly #Schlein si rivolge alla premier #Meloni: “Sul contrasto alla #violenza di genere mettiamo da parte lo scontro politico e proviamo a far fare un passo avanti insieme al Paese.” LEGGI L’ARTICOLO Vai su Facebook

Contrasto all’immigrazione clandestina e all’illegalità: il Governo Meloni difende tutti gli italiani. Schlein e compagni, ormai perfino i vostri elettori iniziano a non credervi più. Vai su X

Lo spettro di Sigonella I contrasti tra Meloni e Schlein sul possibile ruolo dell’Italia nel conflitto iraniano; “Bisogna andare a votare ai referendum dell’8 e 9 giugno” - L’intervista a Elly Schlein; Schlein: “Migranti e manovra, ecco tutte le bugie di Meloni”.

Referendum, Schlein: "Vergognoso che Meloni sia per l'astensione, teme la partecipazione" - "Trovo davvero vergognoso che la presidente del Consiglio stia facendo una campagna per l’astensione. msn.com scrive

Meloni svegliata nella notte. Sente Macron, Starmer e Schlein. Rafforzate misure di sicurezza - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il ... Si legge su repubblica.it