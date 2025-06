I Cesaroni nella polemica entra anche Micol Olivieri | Nessun invito ricevuto

Nel mondo dei Cesaroni, le tensioni non si placano: mentre le riprese della nuova stagione sono in pieno svolgimento, si alza il sipario su una polemica che coinvolge anche Micol Olivieri, tra le protagoniste della serie. Le dichiarazioni taglienti di Claudio Amendola hanno acceso una scintilla tra gli attori, suscitando reazioni forti e interrogativi sul clima tra i protagonisti. Ma cosa risponderà Micol Olivieri? La soap continua a sorprendere...

Mentre procedono a ritmo spedito le riprese della nuova stagione de I Cesaroni, scoppia la polemica tra gli attori protagonisti di una delle fiction Mediaset più amate e seguite. Al centro di tutto alcune dichiarazioni al vetriolo di Claudio Amendola, presente fin dalla prima puntata nei panni di Giulio Cesaroni, che hanno scatenato la reazione di alcune colleghe tra cui la giovane Micol Olivieri. I Cesaroni, Micol Olivieri replica a Claudio Amendola. Micol Olivieri, diventata nota da ragazzina grazie al ruolo di Alice ne I Cesaroni, ha deciso di rispondere a tono alle affermazioni di Claudio Amendola pronunciate sul palco dell’Italian Global Series Festival. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I Cesaroni, nella polemica entra anche Micol Olivieri: “Nessun invito ricevuto”

