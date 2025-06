I Cesaroni la clamorosa lite Amendola-Ricci | Chi ti vuole bene non ti tradisce

I Cesaroni tornano sotto i riflettori, ma non senza polemiche. Claudio Amendola si scaglia contro gli attori che hanno lasciato la serie, sottolineando come nessuno sia partito per scelta propria. Con franchezza e un pizzico di ironia, il cast rivela il vero volto dietro le quinte, dimostrando che dietro le quinte c’è sempre molto più di quanto si veda in tv. E ora, scopriamo cosa ha da dire Amendola su questa spinosa questione...

Claudio Amendola, presentando la nuova stagione de I Cesaroni, critica aspramente gli attori che hanno abbandonato la serie. "Vi giuriamo, così mettiamo un punto, nessuno è uscito per volontà nostra. A cominciare dalla signora Ricci. Perché poi sembra che siamo noi che non vogliamo la loro partecipazione», dichiara polemico. Amendola rincara la dose: "Sono tutti attori che ci hanno detto "Arrivederci e grazie, ci fa schifo"". Ironizzando su chi potrebbe voler rientrare nel cast, aggiunge: "Uno dice "adesso torno. Sto a casa da un po', forse è il caso che torno a farlo". Ci potevi pure pensare prima".

