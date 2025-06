I Cesaroni Amendola contro Elena Sofia Ricci e gli altri ‘disertori’

I Cesaroni – Il Ritorno promette di essere un evento imperdibile per i fan, con tanti volti noti pronti a tornare sul set. Tuttavia, la mancanza di Elena Sofia Ricci ha acceso un dibattito acceso tra gli attori e il pubblico. Claudio Amendola, protagonista e regista, ha deciso di rompere il silenzio, scagliandosi contro questa assenza che ha creato non poco scompiglio. Mettiamo un punto: tutto è ancora da chiarire nel mondo di uno dei telefilm più amati.

Sono tanti gli attori che faranno parte de I Cesaroni – Il Ritorno ma a far rumore continuano ad essere soprattutto i grandi assenti. E una in particolare: Elena Sofia Ricci. La storica Lucia non farà parte del reboot che si sta girando a Roma. E questo si sapeva! Ciò che non si sapeva è il malumore che ha scatenato nel regista e protagonista della serie Claudio Amendola, che ha rotto gli argini scagliandosi contro la collega. Mettiamo un punto: nessuno è uscito per volontà nostra, a cominciare dalla signora Ricci. Che poi sembra che siamo noi che non vogliamo la partecipazione. Sono tutti attori che ci hanno detto: “arrivederci e grazie, ci fa schifo” Queste le parole con le quali Amendola ha affrontato l’argomento nell’ambito di uno degli incontri organizzati all’Italian Global Series di Rimini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it