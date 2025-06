I campioni della Uisp La festa alla Vaccari per la premiazione di squadre e giocatori

Questo il momento di celebrare il talento e la passione che animano il calcio amatoriale della nostra regione. La serata, ricca di emozioni e riconoscimenti, ha sottolineato l'importanza dello sport come motore di aggregazione e crescita per tutta la comunità . Con un pubblico entusiasta e ospiti d’eccezione, la Festa dei Campioni Uisp si conferma un appuntamento imperdibile per tifosi e protagonisti del nostro settore.

Una serata fantastica con centinaia di presenze alla Sala Calibratura dell’ex opificio Vaccari, per le premiazioni di squadre e singoli dei campionati calcistici della Lega Uisp Spezia e Valdimagra. A presentare il responsabile della Lega Mauro Bravo, ospiti il vicesindaco di Santo Stefano Jacopo Alberghi, il sindaco di Rocchetta Vara Roberto Canata, l’assessore della Spezia Patrizia Saccone e l’assessore di Lerici Massimo Carnasciali. Questo il dettaglio. CALCIO A 7 Over 45 Eccellenza: 1ÂŞ Pizzeria Il Trincerone, miglior marcatore Samuele Musetti (Commercialisti), miglior portiere Alessandro Giovinazzo (Trincerone), miglior allenatore Piergiacomo Torre (Trincerone) e Gerardo D’Antonio (Vf Alinò), Coppa disciplina Dino Il Trincerone, lealtĂ e sportivitĂ Massimo Melucci (Trincerone) e Luca Fantolini (Serramenti Ghinetti). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I campioni della Uisp. La festa alla Vaccari per la premiazione di squadre e giocatori

In questa notizia si parla di: uisp - vaccari - squadre - campioni

Finali regionali volley Uisp Under 16 a Grosseto: sfida tra le migliori squadre - Le finali regionali di volley Uisp Under 16 a Grosseto promettono una sfida emozionante tra le migliori squadre della Toscana.

I campioni della Uisp. La festa alla Vaccari per la premiazione di squadre e giocatori; All’ex Vaccari parata di stelle del calcio Uisp della Spezia e Val di Magra.

I campioni della Uisp. La festa alla Vaccari per la premiazione di squadre e giocatori - Riconoscimenti speciali a chi si è distinto in gesti di lealtà e sportività. Riporta msn.com

Pallacanestro Uisp. Gs Noi d’Avane campioni regionali. E ora il sogno delle finali nazionali - Al terzo tentativo, dopo aver bissato ad aprile il titolo provinciale del campionato Firenze- Si legge su msn.com