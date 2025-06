I campi del Mondiale per Club preoccupano Bellingham | La palla rimbalza appena è difficile

Bellingham solleva una questione cruciale e poco discussa: i campi del mondiale per club negli Stati Uniti. Con la palla che rimbalza appena 232, il giovane talento esprime la sua preoccupazione sulla qualità dei terreni di gioco. La sua richiesta è chiara: speriamo che questa problematica venga affrontata per garantire un torneo all’altezza delle aspettative. La passione e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali per il successo di un evento così importante.

Bellingham è preoccupato per la condizione dei campi da gioco negli Stati Uniti: "Speriamo che qualcuno prenda in considerazione questo aspetto per il prossimo anno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bellingham salta il Mondiale per club, dovrà operarsi alla spalla lussata nel 2023 (Athletic) - Il Real Madrid dovrà fare a meno di Jude Bellingham per il Mondiale per club: il talento inglese si opererà alla spalla lussata e restituirà circa 12 settimane per il recupero, saltando così l'importante appuntamento internazionale.

Inizia ufficialmente l’era Jobe Bellingham al Borussia Dortmund ? Dopo aver esordito nel primo match del Mondiale per club FIFA contro il Fluminense, il classe 2005 è sceso in campo da titolare per la prima volta con la sua nuova maglia E a pochi secondi Vai su X

? Appunti dal Mondiale per Club - Giorno 7 ? I Mamelodi Sundowns scendono in campo con una maglia che farebbe un figurone in spiaggia, il Borussia Dortmund col nuovo sponsor Vodafone sembra una delle rivali storiche dei sudafricani (Kaizer Chiefs Vai su Facebook

C'è un Bellingham che incanta al Mondiale per club, ma è il fratellino Jobe: il Borussia batte 4-3 il Mamelodi - Anche Jobe Bellingham, fratello minore di Jude, tra i protagonisti della vittoria del Borussia Dortmund sul Mamelodi Sundowns, un 4- Scrive corriere.it