I bimbi di Gaza premio Nobel per la pace Emiliano supporta la proposta de l' Isola che non c' è

In un gesto di speranza e umanità, la Regione Puglia si unisce al coro mondiale per sostenere i bambini di Gaza, simboli di innocenza e resilienza. Supportata dall'impegno di Emiliano e della Fondazione 'Isola che non c’è', questa proposta ambiziosa mira a portare all’attenzione globale le sofferenze di giovani innocenti, riconoscendo il loro coraggio e richiamando l’attenzione sulla necessità di pace. È un passo concreto verso un futuro più giusto e solidale.

"Raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione 'Isola che non c'è', la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza". Ad annunciarlo, in una nota, è il presidente della.

