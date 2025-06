I belli come me devono lavorare il doppio per dimostrare In amore ho sempre sofferto come un cane | la rivelazione dell’inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione

Gianluca "Jimmy" Ghione, celebre inviato di Striscia la Notizia, si apre in una lunga intervista a La Repubblica, rivelando le sfide di una vita tra studi negli Stati Uniti, successi professionali e amori travagliati. I belli come lui devono lavorare il doppio per dimostrare il loro valore, soprattutto in amore, dove ha sofferto come un cane. La sua storia ci insegna che, dietro l'apparenza, anche le personalità più forti affrontano difficoltà sorprendenti, rendendo ancora più autentico il suo percorso.

Gli studi in America, la bellezza e il lavoro e gli amori (del passato) travagliati: Jimmy Ghione si è raccontato in una lunga intervista. Lo storico inviato di Striscia la Notizia ha parlato delle difficoltà che ha affrontato nel corso della vita, privata e lavorativa, a La Repubblica: “ La vita è complicata in amore e non solo”. Studi in America – Terminati gli studi, Gianluca “Jimmy” Ghione ha deciso di volare alla volta dell’ America per studiare recitazione: “ Ho conosciuto una ragazza che faceva la modella. Sono andato in Florida da lei e poi lì mi sono messo a studiare recitazione. Non mi vergogno di dirlo ma, quando sono tornato dall’America ero più Rin Tin Tin che Robert De Niro”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

