Hurly Burly non sbaglia Fornaio chiude il match

L’emozione è alle stelle nel cuore della 17esima edizione del Torneo Estate Opes, dove le sfide tra squadre promettono spettacolo e adrenalina. In un match da cardiopalma del Girone A, Hurly Burly non sbaglia e chiude il confronto con un risultato finale di 5-3 contro l’Xm Futsal Futuro Spettoli e Fornaio. La partita ha visto capovolgimenti di fronte emozionanti e momenti di grande talento. Scopriamo come si è svolto l’incredibile incontro.

Iniziata la 17esima edizione del Torneo Estate Opes, 24 squadre ai nastri di partenza. Nel big match del Girone A, l’Hurly Burly sconfigge 5-3 l’Xm Futsal Futuro Spettoli e Fornaio per il 2-0, J. Dolcetti su assist di tacco di Romanini dimezza lo svantaggio a fine primo tempo; nella ripresa 3-1 di Sisti, ancora J. Dolcetti riporta sotto l’Xm Futsal Futuro su schema da calcio d’angolo battuto da Sgobbi, poi 4-2 sempre di Spettoli servito da Fornaio, 3-4 con un tap-in di C. Dolcetti e ancora Fornaio chiude le ostilità con un piattone da metà campo che buca tutta la linea difensiva. Nell’altra sfida le cose sembrano mettersi bene per la Termogas che con l’ottima triangolazione Bartolini-Ziosi-Rosini si porta sull’1-0. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Hurly Burly non sbaglia. Fornaio chiude il match

