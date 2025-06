Hub dell’Alta Velocità e risorse Ambrosone | Senz’altro fatto positivo si eviti però sindrome degli aerei di Mussolini

Il progetto di trasformare la stazione di Benevento in un hub dell’Alta Velocità, con un investimento di 20 milioni di euro, rappresenta una grande opportunità di crescita e sviluppo per la regione. Un passo avanti che potrebbe rivoluzionare il trasporto locale, favorendo mobilità più efficiente e collegamenti più rapidi. Un risultato che merita di essere valorizzato senza cadere negli errori del passato, evitando le vecchie logiche e promuovendo un futuro sostenibile e innovativo per tutta l’area.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il fatto che la stazione di Benevento sia destinataria di 20 milioni di euro per diventare un hub dell'Alta Velocità è un fatto straordinariamente positivo, su questo siamo d'accordo con il parlamentare di Forza Italia Francesco Rubano. In realtà il finanziamento e la rinascita della Stazione centrale di Benevento sono un fatto notorio e su questo il sindaco di Benevento Clemente Mastella si è impegnato in maniera costante e proficua in una pluriennale interlocuzione con Rete ferroviaria, suggellata peraltro nella firma del Protocollo d'intesa a Palazzo Mosti giovedì scorso proprio a Palazzo Mosti.

