House Concert di Camila Menezes

trasporta gli ascoltatori in un viaggio tra sonorità brasiliane e note innovative, Camila Menezes conquista il cuore di ogni pubblico. La sua voce coinvolgente e le melodie autentiche rendono questo evento imperdibile, offrendo un’esperienza musicale unica nel suo genere. Non perdere l’occasione di immergerti nell’atmosfera vibrante del suo house concert, che promette emozioni intense e un ponte tra culture. Ti aspettiamo per vivere insieme questa magia sonora.

Nella sua seconda visita in Europa, la pluripremiata cantautrice brasiliana Camila Menezes presenta i suoi nuovi lavori "Linhas Imaginárias" e "Brasil Adentro". Questo house concert sarà la quinta tappa del tour europeo dopo Lisbona, Madrid, Barcellona e Torino. Con uno stile creativo che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - House Concert di Camila Menezes

In questa notizia si parla di: house - concert - camila - menezes

Open House Roma: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente - Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma celebra la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento gratuito che invita cittadini e turisti a esplorare oltre 200 edifici di prestigio, spaziando dal patrimonio storico alle architetture moderne e contemporanee.