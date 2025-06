Hortus Conclusus giovedì 26 giugno la musica di Dimitri Grechi Espinoza

Vieni a immergerti in un’atmosfera magica, dove le note di Dimitri Grechi Espinoza trasformeranno il giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo in un santuario di emozioni e spiritualità. L’evento Hortus Conclusus, in programma giovedì 26 luglio alle 21.30, promette di catturare i sensi e nutrire l’anima con un’esperienza sonora unica nel suo genere. Non perdere questa opportunità di vivere la musica come non l’hai mai fatto prima.

Giovedì 26 luglio, alle 21.30 nel giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo, secondo appuntamento con Hortus Conclusus. Protagonista la musica di Dimitri Grechi Espinoza, celebre musicista e compositore livornese. Una serata dedicata alla spiritualità e al potere evocativo del suono in cui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Hortus Conclusus, giovedì 26 giugno la musica di Dimitri Grechi Espinoza

In questa notizia si parla di: hortus - conclusus - giovedì - grechi

"Hortus conclusus", venerdì 20 giugno il primo appuntamento con Laura Pigozzi - Venerdì 20 giugno, nel suggestivo giardino del centro O.A.M.I. di Borgo San Jacopo, si apre la seconda edizione di Hortus Conclusus con una serata imperdibile.

Hortus Conclusus – Le serate nel giardino O.A.M.I al via la seconda edizione 2025; Livorno, dal 20 giugno al 17 luglio torna Hortus Conclusus: si parla dell'amore.