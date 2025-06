Horizon Europe 2025 al via il nuovo bando da 250 milioni di euro per la sicurezza civile

Horizon Europe 2025 apre le porte a un’opportunità senza precedenti: un bando da quasi 250 milioni di euro dedicato alla sicurezza civile. Questa iniziativa, parte integrante del programma quadro europeo, invita ricercatori, innovatori e istituzioni a collaborare per rafforzare la sicurezza della società in un mondo in rapido cambiamento. Con scadenza il 12 novembre 2025, questa call rappresenta un’occasione imperdibile per contribuire a un futuro più sicuro e resiliente. Promosso dalla...

È ufficialmente aperto il nuovo bando "Civil Security for Society" nell'ambito del programma quadro europeo Horizon Europe 2025, con un budget complessivo che sfiora i 250 milioni di euro. La call, attiva fino al 12 novembre 2025, rappresenta una delle iniziative chiave dell'Unione Europea per promuovere ricerca e innovazione nell'ambito della sicurezza civile, in un contesto geopolitico e tecnologico sempre più complesso. Promosso dalla Direzione Generale Affari Interni (DG HOME) della Commissione Europea, il bando mira a sostenere progetti capaci di rafforzare le capacità dell'Unione nel prevenire, proteggere e rispondere a minacce ibride, fisiche e digitali.

