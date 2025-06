HONOR Magic V5 dal vivo lo smartphone pieghevole più sottile di sempre

Scopri il rivoluzionario HONOR Magic V5, il device pieghevole più sottile mai realizzato, appena svelato in anteprima online. Con il suo design elegante e prestazioni sorprendenti, questo smartphone promette di ridefinire il concetto di tecnologia portatile. Ti portiamo alla scoperta di tutti i dettagli di questa innovazione che potrebbe cambiare il modo di vivere la mobilità digitale. Preparati a immergerti nel futuro degli smartphone pieghevoli.

HONOR Magic V5 è stato il protagonista nelle scorse ore di una nuova interessante apparizione in Rete.

HONOR Magic V5 è pronto a stupire anche sul fronte autonomia - L'HONOR Magic V5 si prepara a sorprenderti non solo per il suo design innovativo, ma anche per la sua straordinaria autonomia.

