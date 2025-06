Hojlund Inter i nerazzurri non mollano la presa | già scavalcato Pio Esposito l’idea di Marotta

L’Inter non molla la presa su Rasmus Hojlund, nonostante la sorprendente performance di Pio Esposito al Mondiale per Club. I nerazzurri, guidati dall’idea di Marotta, puntano a rinforzare l’attacco con un investimento importante, rafforzando la rosa dietro Thuram e Lautaro. La battaglia di mercato è aperta: il futuro di Hojlund si gioca tra sogni di grandezza e strategie ben studiate. La corsa al talento danese entra nel vivo, e il club nerazzurro vuole lasciarsi alle spalle ogni dubbio.

Hojlund Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante danese del Manchester United nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Nonostante la grande prova di Pio Esposito al Mondiale per Club, l' Inter non allenta la presa su Rasmus Hojlund. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri restano convinti della necessità di aggiungere forza e profondità dietro la coppia Thuram–Lautaro. Il giovane Esposito, cresciuto in Primavera con Chivu e ora al centro di tante attenzioni, resta una pedina importante per il futuro, ma la società è decisa a non accelerare troppo i tempi.