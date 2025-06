Ho trasformato le strade di Roma in via Ilaria Sula e via Giulia Cecchetin Il patriarcato esiste ma con la poesia l' odio si può combattere

Ho trasformato le strade di Roma in un inno alla memoria e alla lotta contro il patriarcato, dedicando vie a figure come Ilaria Sula, Giulia Cecchettin e Laura Papadia, vittime di femminicidio. Tre cartelli, simboli di un dolore che non deve essere dimenticato, ricordano che l’odio può essere combattuto con la poesia e l’impegno civile. Perché il cambiamento inizia da qui, dalle parole e dai gesti concreti.

Una targa con sopra scritto via Ilaria Sula, poi altre due dedicate a Giulia Cecchettin e Laura Papadia. Sotto la didascalia: «Vittima di femminicidio». Tre cartelli appesi per qualche.

Prove e disegni in cella: Mark Samson pianificava di cancellare le tracce del delitto di Ilaria Sula, le foto - Nuovi inquietanti dettagli emergono sull'omicidio di Ilaria Sula, la giovane uccisa e ritrovata in una valigia.

In duemila al corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: scritte e vernice contro la statua della Minerva; Ilaria Sula, ritrovato il cellulare a casa di Mark Samson; Roma, trovato in una valigia il corpo di Ilaria Sula: confessa l'ex | Uccisa nell'abitazione del ragazzo mentre i genitori erano in casa.

I genitori di Ilaria Sula sulla stele istituita in memoria della studentessa a due passi da Roma - Il nome di Ilaria Sula è ormai impresso nella memoria di chi lotta contro la violenza di genere. Secondo msn.com

In duemila al corteo per Ilaria Sula alla Sapienza: scritte e vernice contro la statua della Minerva - a partire dalle 14 in duemila si sono ritrovati in piazzale Aldo Moro per un presidio che si è poi trasformato in un corteo dentro la Città universitaria. Lo riporta romatoday.it