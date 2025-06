Ho provato il trattamento viso di Mimi Luzon e ho capito cosa significa sentirsi nella pelle di una star

Quando ho scoperto che la rinomata Skin Wellbeing Expert Mimi Luzon, tra le più celebri facialist al mondo, si trovava a Roma, non ho potuto resistere. Ho deciso di provarne uno dei suoi trattamenti viso, amato dalle star come Irina Shayk e Naomi Campbell. Il risultato mi ha fatto capire cosa significa sentirsi nella pelle di una vera star: un'esperienza di bellezza e benessere senza eguali.

Quando ho saputo che la Skin Wellbeing Expert Mimi Luzon (esperta del benessere della pelle, come lei stessa ama definirsi), tra le facialist più brave al mondo, si trovava a Roma, ho colto al volo l'opportunità d'incontrarla e provare uno dei suoi trattamenti viso così amati dalle celeb. E ho capito perché Irina Shayk, Sabrina Carpenter, Naomi Campbell & Co. non possono farne a meno. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Ho provato il trattamento viso di Mimi Luzon e ho capito cosa significa sentirsi nella pelle di una star

In questa notizia si parla di: viso - mimi - luzon - capito

“Hai fatto qualcosa al viso? Sei passato dal chirurgo? Non ho capito cosa ti è successo”: Caterina Balivo imbarazza Pasquale La Rocca in diretta. E lui arrossisce - In diretta su Rai 1, Caterina Balivo ha sorpreso Pasquale La Rocca con una domanda inaspettata riguardo al suo aspetto.

Ho provato il trattamento viso di Mimi Luzon e ho capito cosa significa sentirsi nella pelle di una star; Come la radiofrequenza CurrentBody mi ha “sollevato” l'ovale del viso in 2 mesi; L'oro, l'ingrediente prezioso che illumina la pelle.

Ho provato il trattamento viso di Mimi Luzon e ho capito cosa significa sentirsi nella pelle di una star - Quando ho saputo che la Skin Wellbeing Expert Mimi Luzon (esperta del benessere della pelle, come lei stessa ama definirsi), tra le facialist più brave al mondo, si trovava a Roma, ho colto al volo l' ... Scrive vanityfair.it

Apri il menu di navigazione - E i protocolli “su misura”, ideati combinando la tecnologia avanzata dei device AlmaCare con l'applicazione delle maschere Gold, Silver o Pl ... Riporta vogue.it