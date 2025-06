Ho lavorato per trovare un equilibrio Vivo a Vicenza non più a Milano sto lontano dal caos e faccio la mia musica mi diverto | lo rivela Sangiovanni – IL VIDEO

Sangiovanni, il talento che incanta con il suo singolo “Veramente”, rivela un lato intimo e autentico durante l’ospitata a “Supernova”. Dopo tre anni di silenzio tra palchi e musica, il cantante si apre sulla rinascita artistica e personale, scelto di vivere a Vicenza lontano dal caos di Milano. Un ritorno alle radici che gli permette di riscoprire la gioia di suonare e rivedere il pubblico, ricostruendo passo dopo passo il suo percorso musicale. E così, ripartire è diventato il suo nuovo inizio.

Sangiovanni – che ha pubblicato il singolo “ Veramente ” – è stato ospite di “Supernova”, il podcast condotto e ideato da Alessandro Cattelan. Il cantante è tornato a suonare dal vivo al MiAmi Fest: “Io non suonavo live da tre anni, avevo fatto qualche ospitata ma da tre anni non facevo una cosa mia. È stato bello. Stare fermo mi ha disabituato a vedere le persone. Ora è come se ripartissi da zero. Devo ricostruirmi il pubblico. Comunque mi sento abbastanza a mio agio. Nel corso del tempo molte persone, tra cui i miei amici, mi hanno chiesto come faccio a esibirmi davanti a così tanta gente e paradossalmente è il momento in cui sono più tranquillo in tutto il lavoro che faccio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it