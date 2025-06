Ho consumato 1.500 calorie attraversando Venezia a piedi con il mio Huawei Watch Fit 4 Pro

esplorazione urbana, trasformando ogni passo in un momento di salute e scoperta. Con il Huawei Watch Fit 4 Pro, il viaggio tra le meraviglie di Venezia diventa ancora più gratificante, grazie a un monitoraggio impeccabile delle tue performance e benessere. Lasciati sorprendere dalla perfetta fusione tra tecnologia e avventura, perché ogni passo conta verso una vita più attiva e consapevole.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Attraversare Venezia a piedi può diventare molto più di un semplice spostamento: è un’occasione concreta di benessere, amplificata dal supporto del Huawei Watch Fit 4 pro. I suoi tre anelli — movimento, esercizio e calorie — scandiscono con precisione la tua attività quotidiana. Chiuderli significa che hai fatto un buon lavoro: hai dato il meglio, e il tuo corpo ti ringrazierà. Huawei ha deciso di trasformare questa filosofia in una vera e propria sfida: nasce così Anelli Attività Venezia, una challenge attivabile tramite l’app Huawei Health, pensata per motivare e premiare il movimento quotidiano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it