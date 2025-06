HELLBOY | l’uomo deforme | trailer e poster del film

Preparati a immergerti in un mondo oscuro e affascinante con "Hellboy: l’uomo deforme", il nuovo film che arriverà nei cinema il 6 agosto, distribuito da Eagle Pictures. Un’avventura tra streghe, demoni e magie nere che metterà alla prova il coraggio di Hellboy e dei suoi alleati. Scopri in anteprima il trailer e il poster di questa emozionante epopea che promette brividi e suspence. Non perderti questa coinvolgente saga!

Vi presentiamo il trailer e il poster di HELLBOY: l’uomo deforme, nei cinema a partire dal 6 agosto distribuito da Eagle Pictures. HELLBOY: l’uomo deforme sinossi. Durante una missione negli Appalachi del 1959, Hellboy e un’agente del B.P.R.D. finiscono in un villaggio isolato infestato da streghe e dominato da un demone noto come il Crooked Man. Insieme a un uomo segnato dal proprio passato, Hellboy dovrà affrontare incubi, magie oscure e creature dannate per spezzare un’antica maledizione e impedire che l’inferno si espanda sulla Terra. Hellboy poster. Hellboy trailer. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - HELLBOY: l’uomo deforme | trailer e poster del film

