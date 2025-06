Hellboy – L’uomo deforme | trailer del nuovo film dal 06 agosto al cinema

Preparati a riscoprire il mondo oscuro e affascinante di Hellboy! Eagle Pictures ha svelato il trailer ufficiale del nuovo reboot, diretto da Brian Taylor, che arriverà nelle sale italiane il 6 agosto 2025. Con Jack Kesy nei panni del demone rosso, questa avventura promette suspense, azione e un ritorno alle origini di una saga amata. Cosa succederà tra le foreste oscure degli anni ’50? Non resta che scoprirlo al cinema!

Eagle Pictures ha finalmente rilasciato il trailer ufficiale di Hellboy – L’uomo deforme, reboot cinematografico diretto da Brian?Taylor e basato sulla celebre saga di Mike Mignola. La pellicola, con Jack Kesy nei panni del demone rosso, approderà nelle sale italiane il 6?agosto?2025. Cosa succede in Hellboy – L’uomo deforme. Ambientato negli anni ’50 negli oscure foreste degli Appalachi, Hellboy – L’uomo deforme riprende il celebre fumetto “L’uomo deforme” e si presenta come un horror-folk intenso e caratterizzato da un’atmosfera cupa. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

