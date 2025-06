Finalmente, l’atteso appuntamento con Hellboy – L’uomo deforme arriva anche in Italia! Dopo tante anticipazioni, Eagle Pictures ha annunciato che il film sarà nei cinema dal 6 agosto, portando sul grande schermo l’avventura di questo eroe deforme tra streghe e demoni. Preparatevi a scoprire un mondo oscuro e avvincente, ricco di suspense e azione. Ecco il trailer che non potete perdere!

Finalmente Hellboy – L’uomo deforme arriverà ufficialmente anche in Italia. Come annunciato pochissimi minuti fa da Eagle Pictures, il film arriverà nei cinema del Bel Paese il 6 agosto. Ecco il trailer: La sinossi di Hellboy – L’uomo deforme. Durante una missione negli Appalachi del 1959, Hellboy e un’agente del B.P.R.D. finiscono in un villaggio isolato infestato da streghe e dominato da un demone noto come il Crooked Man. Insieme a un uomo segnato dal proprio passato, Hellboy dovrà affrontare incubi, magie oscure e creature dannate per spezzare un’antica maledizione e impedire che l’inferno si espanda sulla Terra. 🔗 Leggi su Nerdpool.it