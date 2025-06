Hellboy dopo un anno arriva al cinema il nuovo film | ecco il trailer de L' uomo deforme

Dopo oltre un anno di attesa, il nostro eroe torna sul grande schermo con un nuovo capitolo emozionante! "Hellboy - L'uomo deforme" promette azione, mistero e una rivisitazione del celebre fumetto di Mike Mignola che non deluderà i fan di lunga data. Con Jack Kesy nel ruolo principale, questa terza incarnazione del demone più amato del cinema si prepara a sorprendere ancora una volta. Scopri il trailer e lasciati catturare dall’avventura!

A più di un anno di distanza dal debutto in digitale negli USA, arriva in Italia l'ultimo adattamento cinematografico del fumetto di Mike Mignola Eagle Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Hellboy - L'uomo deforme, ultimo adattamento cinematografico del fumetto di Mike Mignola che stavolta vede Jack Kesy nel ruolo principale già ricoperto in passato da Ron Perlman e David Harbour. La terza iterazione cinematografica del personaggio uscirà nelle sale italiane il 6 agosto 2025, ma durante la sua produzione ha avuto un percorso a dir poco strano. Il film era stato annunciato nel febbraio del 2023, ma presto è passato praticamente inosservato.

