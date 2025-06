Harry Potter anche JK Rowling al lavoro per la nuova serie tv

La 'mamma di Harry' si prepara a stupire ancora una volta, questa volta sul piccolo schermo. JK Rowling, autrice iconica della saga, conferma il suo coinvolgimento attivo nella nuova serie TV HBO, portando avanti la magia che ha conquistato milioni di fan nel mondo. Con entusiasmo e passione, la scrittrice ha condiviso il suo entusiasmo per i primi episodi, promettendo un ritorno alle origini che lascerà tutti senza fiato. La magia sta per rinascere!

JK Rowling, autrice della celebre saga di Harry Potter, ha confermato la sua partecipazione attiva alla realizzazione della sceneggiatura della nuova serie televisiva targata HBO, basata sui suoi romanzi. La scrittrice 59enne ha espresso grande entusiasmo per i primi due episodi del progetto, elogiandone la qualità e rivelando di aver collaborato a stretto contatto con il team di sceneggiatori. Ecco cosa ha scritto sui social. La ‘mamma di Harry Potter’ entusiasta della serie tv. “Ho letto i primi due episodi della prossima serie di Harry Potter di HBO e sono così, così, così belli!”, ha scritto Rowling su X. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Harry Potter, anche JK Rowling al lavoro per la nuova serie tv

