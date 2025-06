Harry e il ramoscello al padre Carlo per gli Invictus Games 2027

Il gesto simbolico di Harry, che consegna un ramoscello a re Carlo durante gli Invictus Games 2027, segna un passo importante verso la riconciliazione tra i due. Un atto carico di significato in un momento di riflessione e speranza per il futuro della famiglia reale. Questo episodio apre una nuova pagina di dialogo e comprensione, dimostrando che anche i simboli più semplici possono diventare ponti tra cuori divisi. La vera forza risiede nel coraggio di ricominciare.

(Adnkronos) – Il principe Harry desidera riconciliarsi con re Carlo e il fratello William, come ha dichiarato lo scorso mese in una lunga intervista alla Bbc, nella quale ha ammesso che suo padre non gli parlava e che non sapeva quanto tempo gli restasse ancora da vivere. In quell'occasione, il duca di Sussex ha affermato .

