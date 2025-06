Hanno vinto i più forti hanno vinto gli Oklahoma City Thunder

competitiva e imprevedibile NBA, i più forti hanno trionfato. È il classico cliché che si ripete, ma quest’anno la realtà ha superato ogni aspettativa: i Powerhouse, con determinazione e talento, hanno dominato una postseason ricca di sfide estreme. Alla fine, la vittoria premia chi dimostra costanza e maturità, confermando che, nel basket come nella vita, i valori fondamentali fanno la differenza.

Hanno vinto i più forti. È il più classico dei cliché che si ripete in ogni finale di stagione ma mai come quest'anno è la descrizione perfetta di quello che abbiamo visto accadere. In dei playoff NBA che per larghi tratti sono sembrati una gara di sopravvivenza, alla fine a portare a casa il titolo è stata la squadra che dall'inizio, dalla pre-stagione, ha dimostrato di "meritare" (per quanto un'espressione del genere possa valere nella pallacanestro o nello sport in generale) questo anello. L'ottantaquattresima vittoria stagionale dei Thunder, prima squadra dal 1997 a mettere insieme così tante vittorie e un titolo, è arrivata però nel modo più dolceamaro possibile.

