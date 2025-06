Hanno diagnosticato il cancro al quarto stadio ad entrambi e nella stessa settimana Non vogliamo morire | la terribile storia di Wendy e Kevin Wilson

La storia di Wendy e Kevin Wilson è un’odissea di coraggio e speranza in un mare di sfide. Dopo aver affrontato più volte il cancro, la loro forza è stata messa a dura prova: entrambi sono stati diagnosticati al quarto stadio, una battaglia che nessuno desidera vivere. Insieme, affrontano questo nuovo capitolo con determinazione, senza arrendersi alla paura. La loro storia ci ricorda quanto sia importante non perdere mai la speranza, anche nei momenti più difficili.

Kevin e Wendy Wilson sono di Millbrook, Alabama, stanno insieme da 21 anni, è sono sposati da 18, hanno quattro figli. Ma per molto tempo, Wendy è stata l’unica della coppia a sottoporsi a cure contro il cancro. Wendy ha ricevuto la sua prima diagnosi di cancro nel 2004 e si è sottoposta a una doppia mastectomia nel 2017, ma ha appena scoperto che il suo tumore è tornato. “Ho avuto un tumore alle ovaie, alla cervice e al seno, e poi, questa volta, un tumore al seno”, ha raccontato Wendy alla WSFA, della NBC. Poi il nefasto colpo di scena, anche il marito ha il cancro. “Gli è stato detto che aveva un tumore alla prostata in stadio 4, e poi, entro una settimana, a me è stato detto che il tumore al seno si era ripresentato per la seconda volta”, ha raccontato Wendy. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Hanno diagnosticato il cancro al quarto stadio ad entrambi e nella stessa settimana. Non vogliamo morire”: la terribile storia di Wendy e Kevin Wilson

