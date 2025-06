Hanky Panky | Il cocktail che ha fatto la storia

ingredienti: è un omaggio all’eleganza, alla creatività e alla storia di chi ha rivoluzionato l’arte del miscelare. Il Hanky Panky non è solo un cocktail, ma un simbolo senza tempo di stile e di eccellenza, capace di conquistare ogni palato. Scopriamo insieme cosa rende questo classico un vero e proprio capolavoro nel mondo della mixology.

Tra i grandi classici della mixology mondiale, l' Hanky Panky occupa un posto d'onore non solo per la sua ricetta equilibrata e raffinata, ma soprattutto per essere stato creato da una figura leggendaria del bartending femminile. Dal 2020 fa parte della lista dei cocktail riconosciuti ufficialmente dall'IBA, confermando la sua importanza nel panorama internazionale della cocktaileria. Questo drink rappresenta molto più di una semplice miscela di ingredienti: è un simbolo di innovazione e determinazione, nato dall'ingegno di una pioniera che ha saputo lasciare un segno indelebile nell'arte del bere miscelato.