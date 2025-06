Hande Soral e Celeste Dalla Porta tra le stelle dei Nations Award

Un’occasione imperdibile per celebrare talenti emergenti: Hande Soral e Celeste Dalla Porta, due stelle ascendenti del cinema italiano e internazionale, arrivano a Taormina per ricevere il prestigioso Nations Award 2025. Sabato 28 giugno, il suggestivo Teatro Antico si accenderà di luci e riconoscimenti, unendo cultura, passione e futuro in un evento da non perdere. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile tra arte e spettacolo.

Due tra le nuove stelle del cinema italiano e internazionale saranno a Taormina per ricevere il Nations Award 2025 sabato 28 giugno nel Gala di premiazione al Teatro Antico: Hande Soral, attrice turca, protagonista della serie di grande successo "Terra Amara", e Celeste Dalla Porta, milanese.

