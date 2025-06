Halle Queen’s day 6 e 7 | Alcaraz gioca a fare il Sinner Bublik completa l’opera

La settimana centrale di Wimbledon si infiamma con protagonisti eccezionali: Alcaraz, che incanta con 18 vittorie consecutive, e Bublik, pronto a confermare la sua crescita. Carlitos dimostra di essere inarrestabile, mentre il kazako mostra di valere davvero i quarti di Parigi. Non perdete TennisMania, in diretta alle 8:15, per scoprire tutti i dettagli di questa emozionante corsa al trono sul verde inglese!

Sono loro i grandi protagonisti della settimana centrale di presentazione a Wimbledon! Carlitos non si ferma piĂą: sono 18 le partite vinte di fila. Il kazako dimostra che i quarti a Parigi non erano un caso. Ne parliamo a TennisMania, in diretta alle ore 8:15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Halle/Queen’s day 6 e 7: Alcaraz gioca a fare il Sinner, Bublik completa l’opera

In questa notizia si parla di: halle - queen - alcaraz - gioca

Sinner ad Halle, Alcaraz al Queen’s. In Spagna: “Jannik vuole evitarlo” - Jannik Sinner si prepara a tornare in campo ad Halle, in Germania, con l’obiettivo di difendere il titolo e affinare la forma in vista di Wimbledon.

Carlos Alcaraz non gioca a Halle, quindi potete giĂ consegnare il trofeo a Jannik. Tanto nessuno ha speranze di batterlo! Vai su Facebook

Come cambia la classifica ATP dopo il trionfo di Alcaraz al Queen's e la sconfitta di Sinner ad Halle: il ranking aggiornato e lo scenario Wimbledon; Sinner vuole evitare Alcaraz, in Spagna 'provocano' Jannik dopo Roland Garros; Queen’s, Alcaraz record e attacco al primo posto di Sinner. La rivelazione sul ko di Jannik e Wimbledon è già decisivo.

Atp Halle, Atp Queen's e Wta Berlino, il programma di oggi: partite e orari - Ad Halle tocca a Bolelli/Vavassori giocarsi il titolo contro i padroni di casa e n. Come scrive sport.sky.it

Alcaraz e Bublik padroni dell’erba: trionfano al Queen’s e ad Halle - Alcaraz e Bublik padroni dell’erba, trionfano al Queen’s e ad Halle. Come scrive msn.com