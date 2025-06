Haliburton infortunio shock | si rompe il tendine d' Achille e se ne va in stampelle

Una serata da dimenticare per gli Indiana Pacers: la vittoria sfugge contro gli Oklahoma City Thunder, ma il vero choc arriva con l’infortunio di Tyrese Haliburton. La stella dei Pacers si rompe il tendine d’Achille nel primo quarto e lascia il Paycom Center in stampelle, segnando un duro colpo per la squadra e i tifosi, che dovranno fare a meno della loro leadership per molto tempo.

Serata da dimenticare per Indiana, che perde gara-7 delle Finals contro gli Oklahoma City Thunder e dovrà fare a meno per molto tempo di Tyrese Haliburton, uscito nel corso del primo quarto dopo aver rimediato la rottura del tendine d'Achille. La stella dei Pacers lascia così il Paycom Center in stampelle. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Haliburton, infortunio shock: si rompe il tendine d'Achille e se ne va in stampelle

In questa notizia si parla di: haliburton - tendine - achille - stampelle

Oklahoma vince l’NBA per la prima volta, Indiana ko: Haliburton si rompe il tendine d’Achille - Una storica vittoria per gli Oklahoma City Thunder: il titolo NBA si tinge di nuovo di emozioni e imprevedibilità.

Il riassunto di Oklahoma-Indiana, gara 7 - tre triple nei primi 6 minuti: gli alieni volevano invadere la Terra ma quando hanno visto l'aura di Haliburton hanno virato verso Giove. - Shai è un tutorial di Aranzulla sul basket, nella vita reale. - no, no, no, non è possi Vai su Facebook

Haliburton, infortunio shock: si rompe il tendine d'Achille e se ne va in stampelle; Anche TJ McConnell si arrende: torna in lacrime da Miller e Haliburton; Grave infortunio per Haliburton: “Tornerà più forte. Sono orgoglioso di lui”.

Haliburton, infortunio terribile nelle Nba Finals: si teme la rottura del tendine d'Achille - Dopo un inizio folgorante (9 punti in 7'), Tyrese Haliburton crolla a terra in lacrime. Si legge su corriere.it

Gli Oklahoma vincono l’NBA per la prima volta, Indiana ko: Haliburton si rompe il tendine d’Achille - Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto per la prima volta il titolo NBA imponendosi per 103- fanpage.it scrive