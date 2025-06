Haley Mellin | Art into Acres al Museo Novecento

Al Museo Novecento di Firenze, dal 23 giugno 2025, Haley Mellin ci invita a immergerci in un mondo di natura incontaminata e emozioni profonde con la sua mostra "Art into Acres". La scoperta che le sue opere non sono semplici fotografie ma vere e proprie narrazioni dipinte ci ricorda quanto l’arte sia un atto di ascolto e di studio. Un’esperienza sensoriale unica, capace di trasformare lo sguardo in una testimonianza vivente.

Firenze, 23 giugno 2025 – "L'emozione più forte è stata scoprire che non erano fotografie". Era il 2022 quando Sergio Risaliti ammirava per la prima volta le opere dell'artista e attivista americana Haley Mellin: immagini di foreste equatoriali inaccessibili e inospitali, dipinte con dettagliata lentezza ed estrema sensibilità . Perché la pittura è osservazione, ascolto, studio, in attesa che la natura riveli una storia, una testimonianza, un'eredità . Da allora, l'obiettivo condiviso dal direttore del Museo Novecento con Stefania Rispoli e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini è stato quello di riportare l'artista in città : già , perché come ama ripetere anche oggi mentre riceve il Colibrì d'Onore dalle mani della presidente di "Save the Planet" Elena Stoppioni, non è una prima volta per lei a Firenze, dove ha studiato teoria critica, storia dell'arte, disegno e pittura con Rose Shakinovsky e Claire Gavronsky, diventando voce autorevole del movimento ambientalista per la protezione permanente dei paesaggi naturali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Haley Mellin: Art into Acres al Museo Novecento

