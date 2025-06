Haier lancia i nuovi smart tv in Italia con abbonamento 12 mesi DAZN Standard incluso

Haier, il leader mondiale nei grandi elettrodomestici, sbarca anche nel mondo degli Smart TV in Italia, offrendo un’esperienza di intrattenimento innovativa e senza precedenti. Con i nuovi modelli disponibili in preordine dal 20 giugno, inclusi un abbonamento DAZN di 12 mesi e altri vantaggi esclusivi, Haier si prepara a rivoluzionare il modo di vivere la tv a casa. Questa novità segna un passo deciso verso il futuro dell’intrattenimento domestico, e noi non vediamo l’ora di scoprirlo insieme.

Haier, brand numero uno al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici* e protagonista di una crescita costante anche in Italia, annuncia il lancio della gamma di Smart TV sul mercato nazionale. I nuovi modelli sono disponibili in preordine dal 20 giugno sul sito https:www.haier- europe.comitIT e, successivamente, nei migliori negozi di elettronica. Con questo debutto, Haier sceglie di

